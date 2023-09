Orędzie Grodzkiego. Zadziwiający apel Morawieckiego

- Nie wiem, co powie marszałek Grodzki w swoim orędziu, radziłbym zresztą wszystkim, żeby wyłączyć telewizory jak w czasach Jaruzelskiego, bo tak żeśmy wtedy robili: jak mówił Jaruzelski, wyłączało się albo przełączało na inny program. Przełączcie szanowni państwo na jakieś science-fiction; tam będzie więcej prawdy niż w tym, co powie Grodzki. Nie wiem co powie, ale jeśli Wam powie, że tych wiz w nieuczciwym procederze było przyznawanych 200 kilkadziesiąt tysięcy, to pomyli się o jakieś tysiąc razy - przekonywał premier.