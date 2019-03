Orban został ukarany tak, żeby nie bolało. Wszyscy wygrali, ale niesmak pozostał

Viktor Orban w końcu się doigrał. Nie został wyrzucony, ale jego partia została zawieszona w prawach członka największej grupy politycznej w Europie. To klasyczny europejski kompromis. Ale i kompromis zgniły, bo pokazuje, że niesione na sztandarach wartości nie mają większego znaczenia.

Z czysto politycznego punktu widzenia, środowa decyzja Europejskiej Partii Ludowej jest niemal majstersztykiem. Zawieszając, ale nie wyrzucając Fideszu, europejscy chadecy ukarali krnąbrnego Orbana, ale nie tak mocno, by spowodować rozłam w rodzinie. A zawierając w końcowym komunikacie wzmiankę o tym, że do zawieszenia doszło na drodze wspólnego porozumienia (w rzeczywistości przegrał głosowanie stosunkiem 190:3), pozwolili Orbanowi na "sprzedanie" decyzji Węgrom jako swojego sukcesu.

Zgniły kompromis

Na mocy środowej decyzji, EPL uruchomiła zespół mędrców, który ma "zbadać" sytuację na Węgrzech. Tak jakby to, co działo się przez 9 ostatnich lat było niezgłębioną tajemnicą.

Mimo to, żadna z tych rzeczy nie wystarczyła, by skłonić EPL do podjęcia konkretnych działań. Czarę goryczy przelała kampania billboardowa przeciwko szefowi Komisji Europejskiej (i członkowi EPL) Jean-Claude'owi Junckerowi. Na finansowanych przez rządowe fundusze plakatach Juncker występował wraz z Georgem Sorosem - miliarderem i wrogiem nr 1 Orbana - jako ten, który chce zmusić Węgry do przyjęcia imigrantów.