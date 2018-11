Orban konsoliduje władzę nad mediami. Powstaje ogromny konglomerat

Środkowoeuropejska Fundacja Prasy i Mediów - tak nazywa się megakonglomerat, który zrzeszać będzie niemal wszystkie prorządowe media na Węgrzech. Kontrolę nad nimi będzie sprawować jeden człowiek, znany z gorliwej lojalności wobec premiera.

- Wszyscy członkowie zarządu fundacji są lojalistami w obozie Orbana - mówi WP Szabolcs Panyi, dziennikarz niezależnego portalu Direkt36, założonego m.in. przez dziennikarzy wyrzuconych po przejęciu portalu Origo, wówczas jednego z najpopularniejszych mediów na Węgrzech. - Najbardziej szokuje to, że teraz już nawet nikt nie stara się udawać, że te media kiedykolwiek rzeczywiście należały do swoich nominalnych właścicieli. One od początku należały do przywództwa partii - konkluduje Panyi.