Orban o wyniku wyborów. "Będziemy mieli pokój"

Węgierski premier ocenił, że wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego miał na celu "spowolnienie lub zatrzymanie dryfu w kierunku wojny", a cel został częściowo osiągnięty. Polityk przypomniał, że znaczące zwycięstwo skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) we Francji doprowadziło do rozpisania wyborów parlamentarnych w tym kraju.