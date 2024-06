Obserwują front w Ukrainie. Zastanawia jeden szczegół

Obserwator wojskowy Kostantyn Maszowiec zgłosił w sobotę, że każde rosyjskie zgrupowanie operacyjne zasilane jest co miesiąc oddziałem liczącym około 1-1,5 tysiąca żołnierzy. To znaczy, że do wsparcia sześciu operacyjnych rosyjskich grup na froncie potrzeba 6-12 tysięcy ludzi. To jest wciąż możliwe, bo Rosja rekrutuje 30 tys. poborowych miesięcznie.