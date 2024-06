"Wywołuje histerię w Rosji". Znaczący głos z Ukrainy

Ukraina w UE?

Kułeba odniósł się w wywiadzie do negocjacji akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską, które mają rozpocząć się jeszcze w czerwcu. - Ukraina wykonała siedem rekomendacji Komisji Europejskiej, co jest podstawą do uchwalenia przez Radę UE ram dla rozmów o członkostwie Ukrainy w UE – zaznaczył.