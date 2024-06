Niektóre F-16 nie trafią do Ukrainy. Zdradził plan wojska

- Jaki to będzie miesiąc, jaki dzień czy stanie się to jutro, czy w sierpniu - ja nie mam prawa tego komentować. Zgodnie z naszymi planami F-16 mają być w Ukrainie w bieżącym roku. Pozostawmy tę intrygującą informację dla Rosjan. Myślę, że to oni pierwsi powinni doświadczyć na własnej skórze, że Ukraina posiada F-16 - powiedział generał.