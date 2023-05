Opozycja z wyraźną przewagą. Mamy najnowszy sondaż

W porównaniu do sondażu sprzed dwóch tygodni okazuje się, że Zjednoczona Prawica straciła 0,9 pkt proc. poparcia. Po raz kolejny wzrost (o 2,1 pkt proc.) zanotowała za to Koalicja Obywatelska, która w poprzednim sondażu cieszyła się 24,5 proc. poparcia. Strata KO do ZP to obecnie 5,2 pkt proc. Mniej osób wybrało też sojusz Polski 2050 i PSL. Ugrupowanie zanotowało spadek o 0,7 pkt proc.