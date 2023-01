Opozycja wobec Putina. Zaskakujące podejście do sankcji

Czy w Rosji istnieje jeszcze demokratyczna opozycja wobec Władimira Putina? Patrycjusz Wyżga pytał o to w programie "Newsroom WP" dra Michała Patryka Sadłowskiego, historyka i eksperta ds. Rosji z Uniwersytetu Warszawskiego. - Istnieje, ale nie w parlamencie, nie w samorządzie i nie w organach władzy. Ona bardziej funkcjonuje w świecie medialnym, w świecie organizacji pozarządowych. Przeciwko Putinowi występują intelektualiści. Opozycja próbuje się konsolidować, niedawno spotkała się w Polsce. Symbol opozycji w Rosji znajduje się w więzieniu. To Aleksiej Nawalny. W historii Rosji zawsze był ogromny problem, by osoby działające za granicą mogły przejąć władzę. Ta opozycja dzieli się w takich kwestiach jak sankcje. Uważają, że one uderzają w społeczeństwo rosyjskie i petryfikują poparcie dla Putina - mówił ekspert.

