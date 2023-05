Opozycja razem na marszu 4 czerwca? Jasne oczekiwania wyborców

Szybko okazało się, że o jedność wokół marszu na opozycji nie będzie łatwo. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia w odpowiedzi na inicjatywę stwierdził: "Odpuśćmy sobie z tym marszem 4 czerwca. Co to za nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje i wszystko? Czwarty czerwca jest 4 czerwca. Czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? Czy PiS się od tego rozpadnie?" - pytał Hołownia.