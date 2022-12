Opozycja razem czy osobno? Sprawdziliśmy wszystkie scenariusze na wybory

Eksperta nie dziwi jednak fakt, że Platforma Obywatelska nadal naciska na zbudowanie jednej listy wyborczej. - Cały czas obecna jest wiara w efekt kuli śnieżnej. Może się okazać, że będzie miało to znaczenie na końcu kampanii wyborczej. W momencie, gdy mobilizacja będzie duża, wyborcy chętniej będą dołączać się do sił większych, aniżeli mniejszych. To pokazały wybory w 2007 i 2019 roku. Większa frekwencja nie spowodowała rozproszenia głosów. Wyborcy, którzy rzadko chodzą na wybory, raczej decydują się zagłosować na kogoś "dużego" - mówi badacz.