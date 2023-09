Opozycja podzielona ws. marszu 1 października. "Ryszard i Michał będą"

- Nie ma co konkurować, jeżeli ktoś sobie organizuje wspaniałe wydarzenie, to trzeba to uszanować - powiedział w niedzielę w programie "Gra o głosy" prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. I zapowiedział organizację "tysiąca spotkań w całej Polsce", właśnie w weekend 30 września - 1 października.