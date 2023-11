Opozycja ma propozycje dla kobiet. Wśród nich finansowanie in vitro

Powrót do finansowania in vitro, wyrównanie pozycji kobiet na rynku pracy i dodatkowe wsparcie po urlopie macierzyńskim - takie deklaracje dla kobiet znalazły się w umowie zawartej przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę. Zaznaczono także, że sojusz będzie dążył do "skutecznej egzekucji alimentów".