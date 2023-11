800 plus - tak, aborcja - nie. Rozmowy koalicyjne na finiszu

Spory wciąż mają jednak trwać wokół propozycji podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych. - Tutaj wciąż trwa dyskusja, bo pierwsze, co musimy zrobić, to uprościć system podatkowy, zająć się Polskim Ładem Morawieckiego. Szacujemy, że będzie to połowa 2024 roku. Potem możemy wejść z autorskimi projektami - mówi Dariusz Wieczorek (Lewica).