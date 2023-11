Morawiecki wywołał kpiny w PiS. Oburzenie po głośnym wywiadzie

Macierewicz uderza w Morawieckiego

- No żałosne to były odezwy. To proszenie się PSL o rozmowy, zwalanie winy na posłów PiS, że to przez nich przegraliśmy wybory, "bo wniosek do Trybunału" i aborcja… Morawiecki nie zrobił sobie dobrze w partii tym wywiadem - mówi nam jeden z polityków formacji Jarosława Kaczyńskiego.