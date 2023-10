Opozycja grzmi ws. TVP. "Skala nieprawidłowości gigantyczna"

- To nie jest tylko kwestia tych patodziennikarzy. To jest kwestia przetargów, kwestia dzielenia umów. My przygotujemy duży, masywny raport oraz zawiadomienie do prokuratury w sprawie przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, przez ministra nadzorującego, Jarosława Sellina, przez ministra Glińskiego, premiera Morawieckiego i oczywiście szefa TVP - zapowiedział.