Spotkanie Putin-Trump? Rzecznik Kremla nie pozostawia złudzeń

Putin i Trump w ostatnich dniach wspominali, że są gotowi do spotkania, które mogłoby przyczynić się do zakończenia wojny w Ukrainie. Wszystko wskazuje jednak na to, że szybko do niego nie dojdzie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył bowiem w poniedziałek, że "obecnie nie ma takich planów".