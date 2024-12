Trump: prezydent Putin powiedział, że chce się ze mną spotkać

- Prezydent Putin powiedział, że chce się ze mną spotkać jak najszybciej. Poczekamy więc na to. Musimy zakończyć tę wojnę - powiedział prezydent elekt Donald Trump podczas wystąpienia w Phoenix. Powtórzył, że gdyby wcześniej został prezydentem, to do wojny nigdy by nie doszło.