Opozycja bije w Czarnka. "Podręcznik do HiT to obrzydliwy ściek"

Nie cichnie zamieszanie wokół podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Posłanki Koalicji Obywatelskiej przedstawiły we wtorek wyniki kontroli procesu dopuszczania go do użytku szkolnego. - PiS i Czarnek potraktowali szkołę jako fabrykę do produkowania wyborców - przekonuje opozycja.