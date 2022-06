Pedofilia w podręczniku zachwalanym przez Czarnka? Uczniowie przeczytają o kontaktach seksualnych z dziećmi

- To kosmicznie niedobry cytat. Tak dosłowny opis nie nadaje się absolutnie do dzieci. Byłby dyskusyjny nawet, gdyby odbiorcami byli dorośli - mówi kolei Mirosława Kątna z Komitetu Ochrony Praw Dziecka. - Zanim się go da dzieciom, trzeba zastanowić się, w jaki sposób ten opis może rozbudzić wyobraźnię chłopców i jak może wpłynąć na dziewczynki, które były ofiarami takich zachowań ze strony dorosłych - dodaje specjalistka.