Minister Czarnek nie daje za wygraną. Chciałby, "aby do szkoły nie miała wstępu żadna organizacja pozarządowa"

Czarnek: "nierzadko" odbywa się "deprawowanie dzieci bez zgody rodziców"

Nawiązując do prezydenckiego weta do zmian w Prawie oświatowym minister podkreślił: "Aktualnie jesteśmy po wstępnym porozumieniu z Kancelarią Prezydenta, by raz jeszcze wspólnie przejrzeć przepisy mówiące o tym, jakie wprowadzić zasady działania organizacji na terenie szkół". "Chodzi o to, że wszyscy muszą wiedzieć, czego zajęcia dotyczą. I ma to wyglądać tak, że komplet informacji wpływa do kuratora, a on zamieszcza to na swojej stronie internetowej, by każdy mógł się z materiałami zapoznać" - tłumaczył Czarnek.