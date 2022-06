Przedmiot forsowany przez ministra Czarnka pojawi się na maturze? Projekt jest konsultowany

Egzamin z dwóch przedmiotów

Projekt rozporządzenia ministra edukacji trafił do konsultacji społecznych. Sprawa jest o tyle ciekawe, że zgodnie z zapisami dokumentu od 2026 roku matura z rozszerzonej wiedzy o społeczeństwie (to wtedy do matury podejdą pierwsi uczniowie, którzy zetkną się z HiT) obejmować również zagadnienia w ramach historii i teraźniejszości. Gdyby tak rzeczywiście się stało, byłby to jedyny przypadek egzaminu maturalnego, podczas którego sprawdzana byłaby wiedza z dwóch różnych przedmiotów.