Morawiecki o wpisie kurator Nowak: musimy stać zawsze po stronie ofiar

Zaznaczył, że każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynia się do niewłaściwego komentowania, do niewłaściwego podejścia do tego tematu ma tylko jedno do powiedzenia. - Musimy w stu procentach stać zawsze po stronie słabszych, po stronie ofiar, a na pewno jest komu współczuć i współczujemy głęboko wszystkim, którzy zostali tam poszkodowani, wszystkim, którzy są ofiarami jakiejkolwiek przemocy w ośrodku w Jordanowie - stwierdził. - A konsekwencje z całą surowością, z całą pewnością zostaną wyciągnięte - zapewnił szef rządu.