Horror dzieci w Jordanowie. Czarnek reaguje na kuriozalne słowa kurator Nowak

Mimo decyzji prokuratury, Barbara Nowak postanowiła publicznie stwierdzić, że w tej sprawie "zbyt łatwo feruje się wyroki", a uczniowie z DPS w szkole "nie wykazywali lęku czy negatywnych emocji". Jej komentarz wzbudził wiele krytyki, my postanowiliśmy więc zapytać o te słowa ministra edukacji Przemysława Czarnka i samo Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z Kolei CIR pytamy dziś o to, czy słowa Nowak to stanowisko rządu.