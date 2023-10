Opisała strach Rosjan. "Rozmawialiśmy kodem"

Podróżując po Rosji pisarka Maja Wolny musiała pokazywać mundurowym swój telefon oraz nagrania. - Udawałam, że jestem turystką i nie mam świadomości, że robię coś złego. To była jedyna metoda spontanicznego działania z ukrycia. To był rodzaj strachu, że za chwilę stanie się przekroczenie granic demokratycznych. W pociągu robiłam zdjęcia i konduktorka zażądała mojego telefonu. Nakazała wykasowanie. Tego typu strach jest wszędzie. Gdy udało mi się zrobić rozmowę np. z dyrektorem placówki kultury, to widziałam strach i napięcie. Jest cały rytuał rozmowy. Zawarliśmy pakt, o którym się nie mówi, ale się wie, że będziemy rozmawiać kodem - mówiła w programie "Newsroom WP" autorka książki "Pociąg do Imperium. Podróże po współczesnej Rosji". Czy w Rosji istnieje sprzeciw wobec obecnej sytuacji w kraju? - Byłoby niesprawiedliwe powiedzieć, że nikt się nie buntuje, ale to znikomy procent. Strach to kluczowa odpowiedź. Wynika z ciągłego przekraczania granic władzy, gdy człowiek wie, że nie tylko może stracić pracę, ale kończyć się absurdalnymi sprawami w sądzie np. z utratą praw rodzicielskich. Poddałam się eksperymentowi zanurzenia się w propagandzie rosyjskiej i to coś przerażającego. Nie sposób od tego uciec. Nie wystarczy tylko nie oglądać telewizji. Olbrzymie afisze propagandowe nt. wojny są przy wejściu do dziecięcej biblioteki. W miejscowościach turystycznych litera "Z" jest ułożona białymi kamieniami na stokach gór. Wszędzie człowiek jest z tym konfrontowany i ta litera "Z" nie jest kojarzona negatywnie. Jest kojarzona w sposób duchowy. Wiele osób ulegając propagandzie współczuje nam, ludziom Zachodu - dodała.