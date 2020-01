Opinia z Niemiec o Polsce: afront wobec Unii Europejskiej

Komisja Wenecka apeluje do władz Polski o rezygnację z tak zwanej ustawy represyjnej, ale Warszawa najpewniej nie posłucha. "To afront wobec Unii" - ocenia w komentarzu "Sueddeutsche Zeitung".

W komentarzu w piątkowym wydaniu niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung" stwierdza, że opinia prawna Komisji Weneckiej niejako potwierdza, iż rząd Prawa i Sprawiedliwości reformuje wymiar sprawiedliwości w Polsce tylko po to, by przejąć nad nim kontrolę.

Niemiecki publicysta ocenia, że mimo apelu Komisji Weneckiej, która wezwała polski parlament do odrzucenia tzw. ustawy represyjnej, Sejm najpewniej ją przyjmie. Dziennikarz zaznacza, że zamknie to usta polskim sędziom. Hassel dodaje, że to wszystko to afront wobec Unii Europejskiej.