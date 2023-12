Ołena Zełenska: bez pomocy Zachodu Ukraina znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie

Do rozmowy Zełenskiej z BBC doszło w dzień po tym, jak amerykański Senat zablokował kluczowy pakiet pomocy dla Kijowa. To w tym tygodniu projekt ustawy zawierającej 61 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy nie uzyskał wystarczającej większości w Senacie, by mógł być procedowany dalej. Przeciwko zagłosowali wszyscy republikanie, argumentując, że w pakiecie nie uwzględniono "daleko idących zaostrzeń w polityce imigracyjnej".