Ołeksij Daniłow: Nasza armia zatrzyma się tam, gdzie kończą się interesy Ukrainy

- Co do czasu. To trudne pytanie. To nie jest kwestia dnia czy dwóch, tygodnia czy miesiąca. To zadanie zajmie znacznie więcej czasu, biorąc pod uwagę fakt, że Federacja Rosyjska jest dużym krajem. Istnieje ogromna liczba skolonizowanych ludów, których używa dzisiaj w tej wojnie. Kiedy Rosja w końcu pozbędzie się swoich kolonii, które przejęła w XIX i XX wieku, wtedy zobaczymy prawdziwe terytorium Rosji. To wszystko się rozleci - tłumaczył.