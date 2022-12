Olejnik grilluje Wójcika. "Stawia mnie pani w trudnej sytuacji"

Michał Wójcik z Solidarnej Polski w programie Moniki Olejnik był pytany o to, czy premier Mateusz Morawiecki powinien złożyć dymisję. Minister w KPRM nie odpowiedział wprost. - Stawia mnie pani w trudnej sytuacji - podkreślił. Polityk nawiązał też do ostatnich doniesień związanych z Jackiem Ozdobą. Między ministrem a dziennikarką doszło do spięcia.