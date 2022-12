Mocne słowa Ozdoby o premierze. Teraz głos zabrał Mueller

Piotr Mueller odniósł się do słów Jacka Ozdoby z Solidarnej Polski, który powiedział, że polityka premiera w UE to "pasmo porażek". - Poszedłem do Jacka w Sejmie i powiedziałem mu: "witam człowieka, który ma samo pasmo sukcesów" - powiedział rzecznik rządu. Mueller skomentował także głosowanie w Sejmie nad uchwałą o rosyjskim terroryzmie.