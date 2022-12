Emocje sięgnęły zenitu. Wielka awantura w Sejmie

Rzecznik PiS: skandaliczne zachowanie

- Wydarzyła się rzecz niebywała. Opozycja zachowała się skandaliczne. PO, Lewica i PSL wyciągnęli karty do głosowania, co uniemożliwiło przegłosowanie uchwały ws. uznania Rosji za państwo terrorystyczne. Nasi oponenci polityczny to zrobili, bo brakło kworum do przegłosowania. Bulwersujące jest to, że w wielu krajach Europy to się udało i udało się w polskim Senacie, ale tu w Sejmie niestety politycy opozycji nie przyczynili się do tego. To bulwersuje, odsłania realne ich nastawienie - prorosyjskie nastawienie polityków PO - oświadczył Rafał Bochenek.