Awantura w Sejmie. "To jest ruski sabotaż"

Głos po głosowaniu zabrał też sam Antoni Macierewicz. - Szanowni państwo, nie powiem, że jestem wstrząśnięty zachowaniem formacji prorosyjskiej. To dramat, nie robi to na mnie wrażenia, tak jak nie robiło, co działo się w latach 60., 70., 80., gdy walczyliśmy z PZPR. Ci ludzie są ich następcami - atakował opozycję były minister obrony.