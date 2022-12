PiS jest skazany na Ziobrę? “Padli ofiarą własnej propagandy z TVP”

- Nie mogę wykluczyć, że kilku posłów PiS nie pojawi się na sali plenarnej Sejmu, gdy będzie głosowany nasz nowy wniosek o wotum nieufności dla ministra Zbigniewa Ziobry - mówiła posłanka KO Katarzyna Lubnauer w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Zaznaczyła jednak, że do odwołania ministra sprawiedliwości potrzeba, by przeciwko niemu zagłosowało 231 posłów. - Kilku nieobecnych nic nie daje - oceniła. Lubnauer stwierdziła, że "jest sobie w stanie wyobrazić współpracę opozycji z obozem rządowym w sprawie odzyskania funduszy z KPO". - To są pieniądze dla Polaków. Nie dla PiS, tylko dla Polaków. Mogą ograniczyć inflację, zwiększyć inwestycje, no i mogą powstrzymać katastrofę finansów publicznych - wyliczała. Posłanka odniosła się także do wyników sondażu, z którego wynika, że 70 proc. wyborców PiS chce, by Ziobro znalazł się na wspólnych listach Zjednoczonej Prawicy w kolejnych wyborach. - Być może PiS jest ofiarą własnej propagandy w telewizji publicznej. TVP jest taka jak Ziobro - jeśli chodzi np. o szczucie na UE. Wszystkie narracje z telewizji publicznej są bliskie temu, co mówi minister sprawiedliwości - oceniła.