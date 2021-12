Olaf Scholz w Warszawie. Morawiecki: Dziś otwieramy nowy rozdział w stosunkach z Niemcami

- Rozmawialiśmy także o Ukrainie. Europa musi wspólnie dać do zrozumienia, że nie będziemy tego akceptować. Nienaruszalność granic w Europie to coś, co podkreślamy wspólnie. (...) Musimy wykorzystać narzędzia, aby stan ten utrzymać. (...) Nie może tak być, że te granice zostaną naruszone. Jeśli tak by się stało, to będzie to miało ogromne konsekwencje - przekazał Scholz.