Koziński: Czy mężczyźni mogą być kanclerzami w Niemczech? Próbuje Olaf Scholz [OPINIA]

Scholz będzie dążył do tego, żeby je przekonać do zmiany podejścia? Jeśli tak, to szybko się skonfliktuje z Warszawą, Budapesztem, być może z Pragą i Bukaresztem. Pewnie zbierze za to sporo braw w Parlamencie Europejskim, ale też taka polityka nie wzbudzi entuzjazmu ani w innych stolicach europejskich, ani nawet w samym Berlinie. Bo Niemcy potrzebują dużej Europy. Kraje naszego regionu są dla nich tak samo ważnym partnerem jak Francja i ważniejszym (mierząc choćby wielkością wymiany handlowej) niż Rosja. Rozpoczęcie ostrego konfliktu oznaczałoby duże koszty polityczne – nawet jeśli Scholz by tę batalię wygrał, to musiałby w to zainwestować bardzo dużo kapitału politycznego. A on jako kanclerz zbyt wiele go nie ma.