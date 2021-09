11 września oczami Polaków. Nowy Jork wyglądał jak Warszawa po wojnie

W 2001 r. był zatrudniony w departamencie inżynieryjnym Port Authority of New York and New Jersey, którego siedziba znajdowała się na 73. i 74. piętrze pierwszej wieży WTC. - Akurat stałem przy oknie, gdy uderzył samolot. Nawet nie było słychać specjalnie hałasu. To było głuche uderzenie, jakby kilkadziesiąt pięter wyżej trwał remont. Budynek się przechylił, ale po chwili wrócił do swojej pozycji - wspomina dzisiaj Polak.