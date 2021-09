Ujawniamy najpilniej strzeżoną tajemnicę prokuratury. Chodzi o ponad 100 mln zł

- Dokonano fatalnego wyboru. Abstrahując od tego, że moim zdaniem to architektoniczny koszmarek, to zdecydowano się na budynek znajdujący się w najbardziej zakorkowanym miejscu Warszawy. To kłopot nie tylko dla pracowników PK, lecz także dla przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy muszą dotrzeć do PK, często na wyznaczoną godzinę - wskazuje Katarzyna Szeska.