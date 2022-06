Okupanci chcą "szybkiego referendum" w Chersoniu. "Intryga narasta"

Tymczasowe władze okupacyjne w obwodzie chersońskim knują intrygę, aby jak najszybciej doprowadzić do fałszywego referendum ws. przyszłego statusu regionu - alarmuje ukraiński wojskowy i ekspert w zakresie m.in. planowania obronności. To może być krok do tego, przed czym niedawno ostrzegały Stany Zjednoczone: Rosja prawdopodobnie będzie chciała w ten sposób zaanektować region chersoński.