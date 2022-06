Departament Stanu USA ostrzega przed planem Putina. Chodzi o Chersoń

Rzecznik odniósł się też do spekulacji nt. nacisków na Ukrainę w państwach Europy Zachodniej, by zaakceptowała utratę terytorium na rzecz Rosji, aby zakończyć wojnę. Price odrzucił sugestie, że Zachód jest ws. Rosji podzielony. W ocenie USA Rosja nie jest obecnie gotowa, by w dobrej wierze zasiąść do negocjacji pokojowych.