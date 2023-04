Ojczym skatowanego 8-latka w areszcie. Takie ma warunki

Osadzeni otrzymują trzy razy dziennie posiłek oraz napój o odpowiedniej kaloryczności - jest to nie mniej niż 2800 kcal dla osób do 18. roku życia i 2600 kcal dla dorosłych. Z kolei minimalna wartość posiłku nie może być mniejsza niż 4 zł. W przypadku nieletnich jest to 4,40 zł.