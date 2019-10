WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wybory parlamentarne + 2 tadeusz rydzykjarosław makowski 30 min. temu Ojciec Tadeusz Rydzyk przyznał, na kogo głosował. "To niedopuszczalne" O. Tadeusz Rydzyk głosował na PiS i będzie głosował na Dudę. Przyznał to w wywiadzie dla tygodnika "Sieci". Filozof i teolog Jarosław Makowski... Rozwiń Transkrypcja: Głosowałem to cytat na prawo i sprawiedliwość na kogo mają głosować Ugrupowania jest najbliższy cywil Chrześcijański Będę głosował w przyszłym roku na prezydenta Andrzeja Dudy Nie mam już wątp Teraz jest to Zdziwienie bo Ja dla mnie jest w tym sensie że że Kler w Polsce No nie kojarzę go z tak otwartymi wyznaniami na kogo w Karty wyborcze Biskup Nycz czy biskup Jędraszewski Czy inni Biskupi no no nie mówią Na kogo głosowali w Zdziwieniem nie jest Bo każde działanie które podejmuje de facto jest wspieraniem partii rządzącej natomiast Z punktu widzenia nauczania Kościelnego jest absolutnie Ponieważ kość Sobór Watykański drugi nie ma tylko Swoich ławach Prawa i Ale ma wyznawców różnych opcji Różnych Dlatego właśnie Kość Zgodnie z nauczaniem w sobotę Przestrzega zasady autonomii między tym co boskie a tym Cesarskie ale gdyby Sutanna czy koloratka ojca Rydzyka Spokojnie mógłbym Z Jarosławem Kaczyńskim nie dubyna Dlaczego tak jest że mimo iż Ojciec Rydzyk W tej sprawie już nie analizujemy poprzez Wyraźne Sposób zachowania normy przyjęte w W kościele I pan ja Jesteśmy zupełnie p Że włosów Nie spadnie Dlatego że historia Ojca Rydzyka jest właśnie taka że cokolwiek by nie zrobił od Antek Testów poczynając poprzez obrażanie byłej pani prezydent a na Politycznym zaangażowaniem kończąc jest taka Że włos z głowy mu nie spadnie dlaczego Ponieważ Ma wpływowe radio Ma wpływową Wpływowym człowiekiem I Masz silny protektorów w episkopacie którzy Stałymi gośćmi w mediach ojca Rydzyka Naprawdę możesz Rozwiń