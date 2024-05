Ojciec Rydzyk, jakiego nie znacie. "Nie mam nawet na buty"

- Tadziu to schorowany człowiek. W zakonie nic nie znaczy. Nic nie ma do powiedzenia. On jest od roboty. Przecież to starszy pan. Jeździ starą toyotą i mieszka w niewielkim mieszkaniu w porcie drzewnym. Ten jego apartament to kuchnia i dwa pokoje. Ratuje go to Radio Maryja - mówi bliski znajomy ojca Rydzyka w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu".