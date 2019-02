Ojciec i syn napadli na biegacza z nożem. Trafili do aresztu

Sąd w Łęczycy zdecydował o aresztowaniu 20-letniego mężczyzny i jego 38-letniego ojca. Są podejrzani o pobicie z użyciem noża. Młodszy z mężczyzn ma także zarzut usiłowania zabójstwa i kierowania gróźb karalnych.

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w ostatnią niedzielę w Dąbrowicach (woj. łódzkie). 21-letni mężczyzna w południe wyszedł z domu, aby pobiegać. W pewnym momencie zauważył znanego mu z widzenia 20-latka, który zaczął zachowywać się agresywnie. Na widok biegacza wyjął z kieszeni kurtki nóż. Jednocześnie krzyczał do niego, że go zabije.