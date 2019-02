Potrącił pieszego i staranował radiowóz. Sąd aresztował 71-latka

Zakopiański sąd zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące pirata drogowego, który potrącił turystę i uciekł z miejsca wypadku. Ofiara jest w stanie ciężkim. 71-letniemu kierowcy grozi do 12 lat więzienia.

Do wypadku i dramatycznego pościgu za kierowcą doszło w niedzielę. 71-latek potrącił we wsi Sierockie pieszego, który w ciężkim stanie został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR. Potrącony mężczyzna to 35-letni turysta z woj. lubelskiego, który spędzał ferie na Podhalu. Pirat drogowy uciekł z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Uciekał lokalnymi drogami i spowodował kilka kolizji. Pisaliśmy o tym TUTAJ.