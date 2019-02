Są wyniki sekcji zwłok 21-letniego studenta. Przyczyną śmierci było utonięcie

Wrocławska prokuratura poinformowała, że przyczyną śmierci Macieja D. było utonięcie. Ciało 21-letniego studenta Akademii Wojsk Lądowych znaleziono w w październiku przy mostach Mieszczańskich we Wrocławiu. Zaginął w połowie października.

Maciej D., 21-letni student Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, zaginął w nocy z 14 na 15 października 2018 r. Policja ustaliła, że student tej nocy bawił się w jednej z knajp w centrum miasta. Tam pokłócił się ze swoimi znajomymi. Doszło do szarpaniny, a 21-latek doznał lekkich obrażeń, krwawił. Potwierdził to taksówkarz, który wiózł mężczyznę z imprezy.

Rodzina dotarła do informacji, z których wynika, że nie była to jedyna bijatyka, w jaką wdał się Maciej D. tej feralnej nocy. Miał też zostać pobity.

Był pod wpływem alkoholu

Jak podaje prokuratura, na ciele studenta znaleziono ślady pobicia, ale nie doprowadziły one do jego śmierci. Nie ma dowodów na to, aby ktoś przyczynił się do śmierci Macieja D., ale prokuratura jeszcze nie zakończyła śledztwa.