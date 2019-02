Jakub T. był skazany za gwałt i brutalne pobicie. Jest już na wolności

Tą sprawą żyła kiedyś cała Polska. Jakub T. został przez brytyjski sąd skazany na podwójne dożywocie za gwałt na 48-letniej kobiecie w Exeter. Wyrok odsiadywał w Gębarzewie pod Poznaniem. Jak twierdzi "Głos Wielkopolski", zakończył już odbywanie kary.

Do gwałtu i bestialskiego pobicia mieszkanki Exeter, 48-letniej Jane H., doszło w nocy z 23 na 24 lipca 2006 r. Po tym zdarzeniu kobieta była przykuta do wózka inwalidzkiego. Zmarła dwa lata później. Od początku procesu Jakub T. nie przyznawał się do winy. W 2008 r. brytyjski sąd skazał go na podwójne dożywocie. Głównym dowodem było badanie DNA - materiał genetyczny Polaka znaleziono na ciele kobiety.