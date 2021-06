Ojciec Gużyński napiętnował "ohydne działanie" wobec ofiary księdza pedofila

Janusz Szymik, autor pozwu skierowanego do bielskiego Sądu Okręgowego przeciwko diecezji bielsko-żywieckiej, jest ofiarą księdza pedofila. Sprawa Szymika miała być latami tuszowana przez biskupa Tadeusza Rakoczego. Na ten temat wypowiedział się gość programu "Newsroom WP", ojciec Paweł Gużyński. - Powiedziałbym, że ze wszystkich złych, fatalnych, tragicznych aspektów tych problemów Kościoła, ten jest chyba najbardziej ohydny. Celowo używam tego słowa, bo jest adekwatne - oświadczył dominikanin. Jak dodał, "to jest ohydne, że biskup Kościoła Katolickiego, który według ewangelii powinien być wzorem jej przesłania, zamiast rzucić wszystko i na bosaka pójść do pana Szymika, przeprosić, rozmawiać - dalej w miękkich trzewikach szlifuje bruk krakowski i opowiada rzeczy, które są już od dawna niewiarygodne".