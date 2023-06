Ojciec Anastazji ma żal do chłopaka córki. Wiadomo, gdzie odbędzie się pogrzeb

Pogrzeb Anastazji. Data jeszcze nie jest pewna

- Prokuratura obiecała, że sprowadzi ciało Anastazji do Polski. Nie wiemy jeszcze, kiedy to nastąpi - mówi Onetowi Andrzej Rubiński, ojciec Polki. Wszystko zależy od działań śledczych, bo po powrocie ciała kobiety do Polski, ma się tu odbyć kolejna sekcja.