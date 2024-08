Ogromne kary mogą zaskoczyć kierowców. Nadchodzi zmiana

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny automatycznie wykryje brak OC i nałoży grzywnę. Teraz jej koszt to 8600 zł w przypadku auta osobowego. Od 1 stycznia 2025 roku, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia do kwoty 4626 złotych, podwyższona zostanie kara za brak OC do 9250 złotych.