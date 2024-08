Czarna seria. Kolejny wypadek z udziałem dziecka

Dziecko wypadło z okna. Seria wypadków

Zdarzenie z Mazowsza to kolejny tego rodzaju wypadek do jakiego doszło w ostatnim czasie. Na początku lipca do podobnego wypadku doszło w Katowicach. Z okna mieszkania znajdującego się na trzecim piętrze wypadł 2,5 letni chłopiec. Do szpitala został zabrany w ciężkim stanie. Mimo poważnych obrażeń, nie stracił przytomności.